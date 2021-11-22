На ЖБИ нашли труп 17-летнего подростка

На место ЧП выехали следователи. Фото: читатель «КП»

В Екатеринбурге нашли труп 17-летнего ученика гимназии. Тело подростка обнаружили у дома № 11в по улице Сыромолотова. По данным источника в силовых структурах, несовершеннолетний проживал в 12-этажке.

- Мальчик из хорошей семьи. На учете в полиции не состоял. Предположительно, суицид, - пояснил инсайдер «КП».

В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев.

Напомним, что ранее в районе Южного автовокзала покончила с собой 15-летняя девочка. Кроме этого в Нижнем Тагиле совершила суицид ученица 10-класса, в день смерти она распивала пиво в школе.

А в течение двух последних месяцев две школьницы покончили с собой в поселке Староуткинск. В обоих случаях были поводы считать, что детей довели до суицида: у помощницы повара нашли странные записи в дневнике, а вторая девочка написала подруге предсмертное сообщение.