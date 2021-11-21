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Общество21 ноября 2021 19:09

В Екатеринбурге более 500 иностранцев примут участие в проекте, посвященном изучению русского языка

На него уже зарегистрировались гости 50 стран мира
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
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Проект состоится при поддержке министерства просвещения РФ

Проект состоится при поддержке министерства просвещения РФ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Урала пройдет масштабный грантовый онлайн-проект «Русский язык вчера, сегодня, завтра», посвященный обмену опытом и различными техниками изучения русского языка, как иностранного. Проект пройдет с 23 по 30 ноября на базе школы №184.

23 ноября состоится онлайн-семинар по обмену лучшими практиками изучения русского языка.

- Например, с темой «Приключения иностранного студента в России» выступит участник из Вьетнама Тхи Лонг Ан Чан. Или же на тему «Адаптация к иноязычной культуре и кросс-культурной коммуникации» поговорит Петр Аркадьевич Курнигин из Тайланда, - рассказали организаторы проекта.

А с 29 по 30 ноября пройдут открытые уроки, мастер-классы, круглые столы, практикумы, дискуссии, а также интерактивные лекции.

В программе будут разобраны методика преподавания видов речевой деятельности, информационно-коммуникативные технологии и культурологический аспект в обучении русскому языку. А также все желающие смогут прйти международый экзамен по русскому языку.

На участие в программе уже зарегистрировались 515 жителей таких стран, как Россия, Азербайджан, Грузия, Белоруссия, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Тайланд, Перу, Марокко, Швейцария, Китай, и другие.

Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта.