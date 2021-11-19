В Красноуфимске завершились поиски пропавшего 17-летнего парня

Обеспокоенные родственники написали заявление об исчезновении подростка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуфимске волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» завершили поиски 17-летнего Виталия Попова, который вышел из дома 13 ноября, не вернулся, а позже перестал выходить на связь. Обеспокоенные родственники написали заявление об исчезновении подростка. К счастью, история завершилась благополучно.

- Виталий Попов найден. Жив. Всем спасибо за помощь в поисках, - коротко прокомментировали завершение поисковой операции в поисковом отряде.

Накануне в Екатеринбурге на Химмаше пропала 14-летняя Вера Меркель. Школьницу начали искать волонтеры двух поисковых отрядов и сотрудники полиции и накануне вечером, 18 ноября нашли. С девочкой все в порядке. Как оказалось, разыскиваемая находилась у подруги в соседнем доме на улице Химмашевской. После случившегося полиция проведет проверку.