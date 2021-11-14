В Красноуфимске волонтеры поискового отряда ищут пропавшего 17-летнего подростока

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Красноуфимске волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 17-летнего Виталия Владимировича Попова. Молодой человек вышел из дома днем 13 ноября и больше на связь не выходил, с тех пор нет никакой информации об его местонахождении.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, серо-зеленые глаза, - сообщают в отряде «ЛизаАлерт».

В момент исчезновения был одет в серую куртку, голубые джинсы, черные ботинки и черную шапку, с собой у него был черный рюкзак.

Если вы знаете, где может находиться Виталий Попов, сообщите любую информацию по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или наберите единый телефон вызова экстренных служб «112».