В Екатеринбурге завершили поиски 14-летней школьницы

Школьницу искали волонтеры и сотрудники полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в среду, 17 ноября, на Химмаше пропала 14-летняя Вера Меркель. Школьницу начали искать волонтеры двух поисковых отрядов и сотрудники полиции и накануне вечером, 18 ноября нашли. С девочкой все в порядке.

- Несовершеннолетняя найдена сотрудниками ПДН совестно с волонтерами. Разыскиваемая находилась у подруги в соседнем доме на ул. Химмашевской. Противоправных действий в отношении нее не совершено. Полиция проводит проверку, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 127 УК «Незаконное лишение свободы» после пропажи 17-летней девушки из уральского поселка Камилы Атаджановой. Девочка не вернулась домой после уроков 13 октября. Перед исчезновением она передала подруге записку, которую попросила сразу не читать. В письме она попросила прощения у родителей за свой побег.