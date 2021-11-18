В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда ищут пропавшую 14-летнюю школьницу

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 14-летнюю Меркель Веру Александровну. Школьница вышла из дома 17 ноября и после этого перестала выходить на связь, с тех пор нет никакой информации об ее местонахождении.

- Приметы пропавшей: рост 168 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы, карие глаза, - сообщают в отряде.

На момент исчезновения девочка была одета в коричневую куртку, черные джинсы, черные ботинки, черные ботинки, черный шарф.

Если вы знаете, где может находиться Вера Меркель, сообщите любую информацию по номеру горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 88007005452, также вы можете позвонить по единому номеру вызова экстренных служб «112».