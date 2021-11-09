В Екатеринбурге суд оставил под арестом фигуранта дела о паленом алкоголе

От отравления паленым алкоголем в столице Урала умерли 35 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трое фигурантов дела о массовом отравлении жителей Екатеринбурга метиловым спиртом обжаловали свой арест. Сегодня, 9 ноября, областной суд оставил под стражей одного из них - Анара Айвазова.

- Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвокату Айвазова на постановление Чкаловского районного суда от 21 ноября об избрании меры пресечения, - говорится в сообщении.

Айвазов пробудет под стражей до 15 декабря 2021 года. Его обвиняют в обороте продукции, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие предполагает, что он распространял контрафактный алкоголь. Апелляцию двух других фигурантов дела суд рассмотрит 10 ноября.

В Екатеринбурге от отравления нелегальным алкоголем, который продавался на Ботаническом рынке, погибли 35 человек. По факту отравления метиловым спиртом возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, паленый алкоголь распространялся в период с 7 по 14 октября 2021 года на территории Чкаловского района.

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