Число жертв паленого алкоголя на Среднем Урале выросло до 35 человек

Некачественный алкоголь погубил уже 35 уральцев Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Число жертв паленого алкоголя в Екатеринбурге и Свердловской области по предварительным данным на 3 ноября достигло 35 человек.

В последние выходные октября от употребления метилового спирта погибли несколько жителей уральской столицы и области. Часть из них употребляли жидкость, приобретенную ранее.

- Допивали метиловый спирт, приобретенный у предпринимателя Назарова. Предварительно в Екатеринбурге погибли четверо, - рассказал «КП-Екатеринбург» координатор проекта «народный контроль» Дмитрий Чукреев.

Ранее в Чкаловский суд Екатеринбурга отправил под арест троих фигурантов уголовного дела о смертельном отравлении 24 человек метиловым спиртом. Также задержан владелец сельского магазина, которого подозревают в торговле отравой.

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