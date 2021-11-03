В Следственном комитете воздерживаются от комментариев до окончания расследования. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Екатеринбурге задержали очередного продавца метилового спирта. Как стало известно «КП», после покупки фунфыриков в его ларьках скончались три человека из разных районов города.

Первой жертвой стала жительница улицы Громова, она в течении двух недель распивала 95% спирт с мужем. В итоге впала в кому и умерла, не приходя в сознание. Врачи надеялись вывести ее из комы и подключили к аппарату ИВЛ, но безуспешно.

- Муж женщины объяснил, что они покупали спирт в павильоне на улице Бардина. Удивительно, как он сам не пострадал после употребления смертельного вещества, - рассказал «Комсомолке» осведомленный источник.

Через пять дней в Верх-Исетском районе скончались двое мужчин, их тела нашел третий собутыльник. Мужчины пили спирт из бутылок, одну из них они выпили почти полностью. 2 ноября было возбуждено два уголовных дела по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Как оказалось, опасным спиртом торговал ныне арестованный за аналогичное преступление владелец торговых точек по фамилии Назаров.

Ранее Чкаловский суд арестовал троих фигурантов уголовного дела о массовом отравлении метанолом, в результате которого скончались 24 человека. Кроме этого в Белоярском районе задержали владельца сельского магазина, его подозревают в причастности к смертельному отравлению трех человек. Таким образом, число жертв опасного спирта достигло 30.

В СУ СК по Свердловской области воздерживаются от комментариев. До этого в полиции сообщали об изъятии 12,5 тонн паленой водки.