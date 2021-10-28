Один из мужчина отказался от госпитализации и продолжил выпивать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжают фиксировать смерти от отравления метиловым спиртом. Как стало известно «Комсомольской правде», в Белоярском районе задержали мужчину, поставляющего фунфырики и паленую водку. К сожалению, на торговую точку силовики вышли лишь после смерти троих местных жителей.

- Вечером 18 октября компания из трех человек собралась, чтобы распивать спиртное. Уже через два часа 58-летний гражданин Гаврин почувствовал недомогание, собутыльники вызвали ему скорую. Врачи предложили госпитализацию, но тот отказался и продолжил пить. Мужчина скончался утром, труп обнаружила сожительница. Она также выпивала. Женщине резко стало плохо спустя четыре часа после смерти Гаврина, она умерла в машине скорой помощи. Третий участник пьяного застолья также умер в десятом часу утра, - рассказал «КП»-Екатеринбург осведомленный источник.

Позже выяснилось, что жители деревни Измоденово покупали фунфырики у ранее судимой за кражу и разбои женщины. Ее и сожителя поймали с поличным благодаря «контрольной закупке». В квартире пары нашли сотни фунфыриков и десятки бутылок водки разных марок.

Через них удалось отследить поставщика. Им оказался местный предприниматель по фамилии Романов.

- Следственный отдел СК Заречного возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», Романова задержали, - добавил инсайдер.

В пресс-службе регионального следственного управления СКР пока воздерживаются от комментариев. Уточнить информацию об избрании меры пресечения задержанному на момент публикации не удалось, в суде Белоярского района не ответили на звонок корреспондента «КП».

Напомним, что ранее сообщалось о 24 смертях в результате отравления метанолом. Обвинение предъявили трем жителям Екатеринбурга, еще одного фигуранта уже выпустили из изолятора.