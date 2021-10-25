Агамиру Алиеву так и не предъявили обвинение. Фото: личная страница во «ВКонтакте»

Четвертого фигуранта уголовного дела о массовом отравлении в Свердловской области, в результате которого скончались 24 человека, отпустили из изолятора временного содержания. Агамир Алиев провел за решеткой в общей сложности пять суток, 22 октября суд продлевал задержание на 72 часа. Но спустя трое суток следствие не предоставило веских доказательств причастности Алиева к продаже или производству водки с метанолом.

Сам задержанный пояснял, что не имеет отношения к торговле паленой водкой. Его основной заработок - продажа картошки.

- Подозрение не подтвердилось, - рассказал «КП»-Екатеринбург адвокат Дмитрий Ушаков, представляющий интересы Алиева. - Агамира освободили, он уже едет домой к семье и детям.

Ранее обвинение по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» предъявили владельцу торгового павильона на рынке «Ботанический» Надиру Мамедову, безработному Армену Аветисяну и Анару Айвазову. В дачном домике Мамедова в СНТ «Электрон», что в Верх-Исетском районе города, следователи нашли 13 пластиковых десятилитровых канистр с остатками спиртосодержащей жидкости. Одна из основных версий – злоумышленники разбавляли водой санитайзер.

Трем обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме этого уголовное дело завели на участкового, который не пресек преступную деятельность вверенной ему территории.

- Майор из отдела полиции № 12 должных мер к пресечению их противоправной деятельности не предпринял, формально реагируя на постоянные нарушения, рапорт об обнаружении не составил, - пояснил источник «Комсомолки» в силовых структурах.

Известно, что полиция изъяла 12,5 тонн паленой водки. Не исключено, что число жертв может увеличиться.