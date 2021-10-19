Продавцам метилового спирта на рынке в Екатеринбурге грозит до 10 лет лишения свободы

Срок ареста подозреваемых продлен до 72 часов. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело после того, как он отравления алкоголем в Екатеринбурге погибли 18 человек: 12 мужчин и 6 женщин, среди которых 16 жителей уральской столицы, а также по одному жителю Нижнего Тагила и Ревды.

В преступлении подозреваются двое мужчин 42 и 54 лет, оба задержаны силовиками. Следствие полагает, что мужчины вели нелегальную торговлю метиловым спиртом на территории Ботанического рынка в Екатеринбурге. Им грозит до 10 лет лишения свободы. На днях обоим суд изберет меру пресечения. Сейчас срок задержания под стражей мужчинам продлен до 72 часов.

- По версии следствия, в период с 7 по 14 октября 2021 года на территории Чкаловского района города Екатеринбурга несколькими лицами была сбыта гражданам спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт), представляющая опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате употребления внутрь указанной жидкости погибли 18 человек, - рассказывают в СКР по Свердловской области.

Сейчас следствие выясняет точное количество пострадавших от отравления граждан.

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