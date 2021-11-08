В Екатеринбурге продавцы паленого алкоголя обжаловали свой арест

По факту отравления метиловым спиртом возбуждено уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге четверо фигурантов дела о массовом отправлении горожан метиловым спиртом обжаловали свой арест. Свердловский областной суд принял их апелляции на рассмотрение, планируется, что заседания пройдут 9 и 10 ноября.

- Жалобы поданы в интересах трех обвиняемых: Мамедова, Айвазова и Аветисяна на три постановления Чкаловского районного суда Екатеринбурга от 21 октября 2021 года, которыми им была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, - сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда.

Помимо этого, будет рассмотрено представление прокурора на отказ Белоярского районного суда в избрании меры пресечения в виде заключения под стражей гражданину Романову.

В Екатеринбурге от отравления нелегальным алкоголем, который продавался на Ботаническом рынке, погибли 18 человек. По факту отравления метиловым спиртом возбуждено уголовное дело. Наказание за это преступление предусмотрено вплоть до 10 лет лишения свободы. Позже выяснилось, что число жертв выросло до 35 человек.