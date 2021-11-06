Житель Серова похитил у соседа 284 тысячи, убедив его оформить на себя и отдать ему банковскую карту

Злоумышленника задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Серове будут судить 32-летнего местного жителя. Он обвиняется хищении денег с банковского счета своего 58-летнего соседа по дому. По данным следствия, преступление он совершил в период с 5 по 11 сентября. Заявив, что поможет в трудоустройстве, он убедил своего знакомого дать ему сфотографировать личные документы. Кроме этого он уговорил его пойти в банк и открыть на свое имя счет, а карту отдать для пользования ему. Сосед согласился.

- После визита в отделение банка передал предприимчивому соседу карту с секретным пин-кодом, - уточняют в ГУ МВД по Свердловской области. - В последствии, сосед-злоумышленник установил на свой сотовый телефон приложение «банк - онлайн» и зашел в «личный кабинет» потерпевшего.

На счетах потерпевшего было больше 284 тысяч рублей. Злоумышленник перевел их на свой счет.

- Так как мобильного телефона у потерпевшего не имелось, осведомиться об операциях, происходящих с его банковскими счетами, он не мог. Мужчина обратился в отделение банка, где выяснил, что на днях деньги были переведены на иной счет, - прокомментировала Наталья Старикова, следователь МО МВД России «Серовский».

После этого он обратился в полицию. Злоумышленника задержали. Свою вину он признал и объяснил, что деньги похитил, чтобы расплатиться с долгами. При этом ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.