Жителям Екатеринбурга предлагают проголосовать за концепцию будущего парка Универсиады

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Жители Екатеринбурга могут принять участие в голосовании по выбору концепции будущего парка Универсиады, который построят к 2023 году в Историческом сквере. Планируется, что именно в этом месте со 2 по 20 августа будут проходить развлекательные мероприятия: концерты, интерактивные шоу, мастер-классы, фестивали, работа спортивной выставки.

- Для спортсменов, гостей и жителей города в период Игр будет организована культурная программа, а главной ее площадкой станет Парк Игр. Он откроет свои двери и станет культурным центром будущих Игр, а также частью празднования трехсотлетия города, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Жителям Уральской столицы предлагают на выбор четыре различные концепции:

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Meet your tomorrow «Встречаем завтра»: Сквер поделили на несколько тематических зон. В спортивной части разместят корт для разных игр и активностей. Дизайн выполнен в стиле конструктивизма.

We are the Future «Мы - это будущее»: концепция предполагает проведение выступлений музыкантов в рамках Ural Music Night, а также лекториев и воркшопов. Дизайн площадок вдохновлен авангардом.

Ural future showcase park «Парк витрин будущего Урала»: основа концепции - идея объединения природы и спорта, искусства и образования. Авторы предлагают установить круглую плавучую сцену.

«Место встречи»: По замыслу авторов концепции сквер станет местом встречи разных групп горожан. Площадку поделили на семь зон. Здесь появятся участки для тихого отдыха, вело-роллерная трасса в спортивной зоне.

Голосование завершится 4 ноября.