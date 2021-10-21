Банк «Нейва» выплатит кредиторам 1,5 миллиарда рублей

У банка отозвали лицензию в апреле 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

28 октября Агентство по страхованию вкладов начнет рассчитываться с кредиторами первой очереди банка «Нейва», чьи требования попали в реестр требований кредиторов. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

На расчеты направят 1,58 миллиарда рублей, это 31,02% от общей суммы установочных требований.

Напомним, что в июне 2021 года свердловский Арбитраж принял решение о ликвидации банка «Нейва», у которого лицензию отозвали еще 16 апреля.

Также отметим, что до конца мая этого года 15 300 вкладчиков банка «Нейва» получили 90% от страховой суммы, а 97% вкладчиков могут полностью возместить вклады за счет страхового возмещения.