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Общество21 октября 2021 14:07

Банк «Нейва» выплатит кредиторам 1,5 миллиарда рублей

Это треть от суммы установленных требований
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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У банка отозвали лицензию в апреле 2021 года

У банка отозвали лицензию в апреле 2021 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

28 октября Агентство по страхованию вкладов начнет рассчитываться с кредиторами первой очереди банка «Нейва», чьи требования попали в реестр требований кредиторов. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

На расчеты направят 1,58 миллиарда рублей, это 31,02% от общей суммы установочных требований.

Напомним, что в июне 2021 года свердловский Арбитраж принял решение о ликвидации банка «Нейва», у которого лицензию отозвали еще 16 апреля.

Также отметим, что до конца мая этого года 15 300 вкладчиков банка «Нейва» получили 90% от страховой суммы, а 97% вкладчиков могут полностью возместить вклады за счет страхового возмещения.