На личный прием в Управлении Росреестра будут пускать только по QR-кодам

Приём граждан осуществляется исключительно по предварительной записи. Фото: пресс-служба Управления Росреестра по Свердловской области

С 25 октября 2021 по указу Губернатора Свердловской области на личный прием в Управление Росреестра жители города смогут попасть только при наличии QR-кода.

- Консультации проводятся по адресу: Екатеринбург, ул. Крестинского, д.50, 2 этаж. Для получения бесплатной профессиональной консультации заявителю необходимо предоставить администратору паспорт и QR-код, - сообщают в пресс-службе Управления Росреестра по Свердловской области.

В рамках соблюдения мер по борьбе с коронавирусной инфекцией приём граждан осуществляется исключительно по предварительной записи. Общее время приёма на каждого заявителя - 20 минут.

Напоминаем, что получить QR-код можно на портале госуслуг, а также в мобильном приложении «Госуслуги» или «Госуслуги стоп Коронавирус». Чтобы получить сертификат переболевшего ковидом с QR-кодом, нужно зайти в свою учётную запись на сайте «Госуслуги».

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