В екатеринбургском в перинатальном центре начали принимать беременных по QR-кодам

QR-код из приложения можно распечатать и носить с собой на всякий случай. Фото: Екатеринбургский клинический перинатальный центр

В Екатеринбургском клиническом перинатальном центре (ЕКПЦ) беременных начали принимать по QR-кодам, которые дают доступ к их карте. Об этом сообщает само медучреждение.

- Учреждение оснастили сканерами и подключили их к базе данных беременных женщин Свердловской области АИСТ «РАМ», - говорится в сообщении.

Женщинам теперь можно вместо медицинской карты открыть на телефоне личный кабинет в приложении «АИСТ СМАРТ» и предъявить его вместе с документом, удостоверяющим личность. Работник центра считывает код и получает доступ к карте пациентки.

В приложении есть уведомления, чат-бот и электронный дневник. При этом дневник автоматически распознает отклонения и тут же передает информацию о них в больницу.

Кроме того, QR-код из приложения можно распечатать и носить с собой на всякий случай. Это поможет, если разрядился телефон или если женщину привезли в стационар без сознания.

Один из авторов проекта, руководитель акушерского дистанционного консультативного центра Николай Анкудинов отметил, что приложение позволило ускорить коммуникации между врачами и пациентками, а также между медучреждениями.

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