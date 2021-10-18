На стадионе «Екатеринбург Арена» вводят QR-коды

Несовершеннолетние смогут попасть на стадион только в сопровождении взрослых, у которых есть QR-код Фото: Алексей БУЛАТОВ

На стадионе «Екатеринбург Арена» с 25 октября вводят систему QR-кодов. Об этом сообщается в официальном сообществе стадиона «ВКонтакте».

- Попасть на территорию стадиона смогут лица, которые прошли вакцинацию или перенесли COVID-19 за последние шесть месяцев. При входе необходимо будет предъявить паспорт и QR-код, - говорится в сообщении.

При этом несовершеннолетние смогут попасть на стадион только в сопровождении взрослых, у которых есть QR-код. Система кодов распространится на всех посетителей арены. QR-код на входе должны будут предъявлять и участники пробежек, и посетители секций.

Также код понадобится желающим посетить футбольные матчи. Дети до 1 лет смогут попасть на игру вместе со взрослыми, у которых обязательно должен быть QR-код.

С 25 сентября без QR-кода, который подтверждает наличие прививки от коронавируса или антител, нельзя будет попасть в музеи, библиотеки и в спортивные учреждения. Также с этой даты все чиновники в резиденции и правительстве должны быть привиты от COVID-19 или иметь документ о перенесенной болезни.

С 8 ноября список расширится театрами и филармониями, концертными площадками, кинотеатрами и кинозалами, дворцами и домами культуры, базами отдыха, санаториями и салонами красоты.

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