QR-коды начнут действовать в Свердловской области с 25 октября

QR-код появляется на странице портала Госуслуг человека после вакцинации. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Свердловской области с 25 октября начнут работать COVID-free зоны. Попасть в них можно будет, лишь предъявив на входе QR-код, подтверждающий вакцинация против коронавируса. Указ об этом подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Чтобы изменить ситуацию вокруг к лучшему, нужно начать с себя. Именно поэтому с 25 октября QR-коды заработают в первую очередь для чиновников, - сказал Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области. - С этой даты все в резиденции и правительстве должны быть привиты от COVID-19 или иметь документ о перенесенной болезни. Срок действия — полгода. В противном случае сотрудник будет отстранен. Это же правило распространяется на муниципальные администрации.

Также с 25 октября без QR-кода нельзя будет попасть в музеи и библиотеки, выставочные центры, учреждения физкультуры и спорта. А уже с 8 ноября список расширится театрами и филармониями, концертными площадками, кинотеатрами и кинозалами, дворцами и домами культуры, базами отдыха, санаториями и салонами красоты.