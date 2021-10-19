Жители Нижнего Тагила дождутся чистую питьевую воду через 8 лет

Качество питьевой воды станет заметно лучше к 2029 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чистая питьевая вода в домах жителей Нижнего Тагила появится к 2029 году.

Через три года в городе запустят новую станцию по подготовке воды «Южная», проектная мощность которой - 100 тысяч кубических метров в сутки. Эта станция появится в поселке Черноисточинск в 13 километрах от Нижнего Тагила.

Также до конца 2025 года будет реконструирован 17-километровый магистральный водовод, который идет от Черноисточинского водохранилища в Нижний Тагил. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

К концу 2028 года завершится масштабная реконструкция станции водоподготовки «Западная», расположенного на Верхне-Выйском гидроузле. Ее проектная мощность составить 70 тысяч кубических метров в сутки.

После этого жители Нижнего Тагила во всех районах будут получать качественную питьевую воду.