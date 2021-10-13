В Екатеринбурге открыли две очередные современные спортивные площадки

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге в рамках городского проекта «Спорт в каждый двор» открыли две очередные площадки для массового занятия физкультурой, новые объекты появились во дворах по адресам Коммунистическая, 18 и Мурзинская, 28. В торжественной церемонии приняли участие чиновники и игроки хоккейного клуба «Автомобилист».

- Современные корты с искусственным травяным покрытием станут отличным местом для игры в хоккей и мини-футбол. Их площадь варьируется от 680 до 1,4 тысячи квадратных метров, что полностью отвечает необходимым требованиям, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Ранее в Екатеринбурге открыли обновленный спортивный корт во дворе, где раньше жил известный хоккеист Павел Дацюк. Торжественная церемония прошла по адресу Техническая, 53. Теперь на спортивном объекте с искусственным травяным покрытием можно играть в хоккей и мини-футбол.