В Каменске-Уральском мужчина разбил стекло двери местного театра куском гранитной плиты

Фото: пресс-служба труппы Каменск-Уральского драматического театра

В Каменске-Уральском 40-летний мужчина разбил стекло двери городского театра. Как оказалось, инцидент произошел около 15:15 по местному времени. Злоумышленник отломал гранитную плитку с крыльца и запустил ею в стекло входной группы театра. Двухмерный пакет разбился полностью, в происшествии обошлось без пострадавших.

- По факту нападения вахтером театра был вызван экипаж вневедомственной охраны, который и увез злоумышленника. По его спутанным объяснениям служители театра поняли, что таким образом мужчина пытался добиться справедливости,- рассказали в пресс-службе труппы Каменск-Уральского драматического театра.

Мужчина попытался объяснить, что у него украли банковскую карту, однако никто не хочет ему помочь в решении этого вопроса. Так он и придумал привлечь к себе внимание хулиганским способом. В театре пока не знают, где взять дополнительные деньги на непредвиденный ремонт.