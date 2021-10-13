В Краснотурьинске водитель внедорожника сбил школьника на пешеходном переходе

У мальчика несерьезные травмы, он получил ушиб ягодицы и голени Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснотурьинске водитель проезжая пешеходный переход сбил ребенка. Авария случилась утром, 13 октября около 08:35 по адресу Ленина № 82. За рулем автомобиля Toyota RAV4 был 67 – летний водитель. Он выехал на пешеходный переход, по которому в это время переходил дорогу 9-летний мальчик. По словам мужчины, он не заметил ребенка, так как его ослепило солнце. У мальчика несерьезные травмы, он получил ушиб ягодицы и голени. Его увезли с места аварии в больницу.

- Водитель в возрасте 67 лет к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 1 раз. Его водительский стаж – 46 лет. Проведена процедура освидетельствования водителя на состояние алкогольного опьянения. Водитель был трезв. Ребенок был одет в яркую одежду, на рюкзаке и куртке имелись световозвращающие элементы, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

На мужчину - водителя составили административные материалы по статье 12.18 КоАП РФ, (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения). По факту причинения вреда здоровью потерпевшему в отношении водителя возбуждено административное производство по ст.12.24 (нарушение ПДД повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).