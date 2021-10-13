На железнодорожных вокзалах в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле открылись выставки «Исторический багаж»

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Историко-просветительский проект ОАО «РЖД» рассказывает о городах, их архитектуре и людях, прославивших родной край. Экспозиции приурочены к 143-летию Свердловской магистрали.

Выставочные стенды представлены в виде открытого чемодана – главного атрибута путешественника. Заглянув внутрь, пассажиры смогут приобщиться к истории города, в котором они оказались, посмотреть фотографии его достопримечательностей. Благодаря интерактивному дисплею можно самостоятельно познакомиться с информацией, выбрав на экране интересующий раздел.

«Исторический багаж» дает возможность почувствовать неповторимость каждого города и одновременно его значение, вклад в историю России. Подобные выставки уже действуют на вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга, а также в Смоленске, Туле, Волгограде, Мурманске и других городах. Мобильные экспозиции не случайно размещаются на вокзалах. Именно железные дороги, строительство которых началось в XIX веке, как могучий каркас, связывают воедино регионы России и дают импульс их экономическому и культурному развитию.

Днем рождения Свердловской железной дороги считается 14 октября (1 октября по старому стилю) 1878 года. В этот день было открыто регулярное движение поездов на участке Пермь – Камасино (сейчас станция Чусовская) – Нижний Тагил – Екатеринбург. Уральская Горнозаводская дорога стала первой магистралью, построенной русскими инженерами и строителями на местности с горным рельефом. Дорога имела огромное значение для освоения Сибири и Дальнего Востока, для экономики и обороны страны.

В 80-х гг. XIX века была построена ветка Екатеринбург – Тюмень. Ее объединили с Горнозаводской дорогой в одну магистраль, получившую название Уральская железная дорога. Таким образом, были соединены бассейны Оби и Камы. В 90-х гг. новая ветка от Екатеринбурга до Челябинска соединила Уральскую железную дорогу с Транссибирской магистралью.

После революции к Уральской дороге присоединили еще несколько новых участков, а управление из Перми было переведено в Екатеринбург. С 1943 года дорога стала называться Свердловской. В 70-х гг. ХХ века для освоения природных ресурсов северных регионов страны была построена железнодорожная линия от Тюмени до Сургута и далее к основным центрам нефте- и газодобычи.