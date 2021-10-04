На Урале появится новый просветительский проект - «Русский язык: Россия – Родина – Урал»

Участниками проекта могут стать школьники, которые изучают русский язык как иностранный, члены их семей, учителя русского языка, а также все те, кто хочет больше узнать об истории и культуре России и Урала. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проект реализуется Уральской гильдией преподавателей русского языка как иностранного при поддержке Министерства образования Свердловской области.

В рамках проекта будет разработана и изготовлена книга на электронном носителе для изучения историко-культурного наследия России и Урала. Книга поможет гражданам, для которых русский язык не является родным, в обучении и совершенствовании языка, освоении культурно-исторических ценностей, традиций и обычаев, в том числе характерных именно для Урала.

Участниками проекта могут стать школьники, которые изучают русский язык как иностранный, члены их семей, учителя русского языка, а также все те, кто хочет больше узнать об истории и культуре России и Урала.

Проект разработан для поддержки на долгосрочной основе работы, которая ведется со школьниками Свердловской области, изучающих русский как иностранный язык. В этой работе задействованы как общеобразовательные учреждения и учреждения профессионального образования, так и некоммерческие организации и организации, занимающиеся вопросами адаптации к современной российской культуре.

Уже в октябре этого года первая версия книги будет представлена для обсуждения и экспертизы в учебные заведения Свердловской области, а накануне нового 2022 года широкой публике будет предложен первый вариант этого интернет-проекта.