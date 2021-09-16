В Екатеринбурге полностью открыли движение на развязке на Луганской-Объездной

Так выглядела развязка во время ремонта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ночью, 16 сентября, полностью открыли движение на развязке на Луганской-Объездной. Об этом сообщили в администрации города.

- Движение на развязке Луганской - Объездной в эти минуты осуществляется в полном объеме, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, из-за ограничения движения по развязке, на Кольцовском тракте водители вставали в огромные пробки. После этого 25 августа глава города Алексей Орлов распорядился запустить движение по мосту 1 сентября. Об этом он заявил во время объезда объектов городской улично-дорожной сети. Однако подрядчики не успели открыть развязку к этой дате. 2 сентября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил на своей странице в Instagram, что мост должны открыть 15 сентября.

Отметим, что по договору, подрядчик должен был сдать объект до конца сентября.