На счету Ивана Штыркова 18 побед в 21 поединке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский боец Иван Штырков проведет очередной бой 5 ноября. Его соперником станет Артур Астахов, их поединок состоится в Москве в рамках турнира АСА. Соперник спортсмена из клуба «Архангел Михаил» входит в пятерку лучших полутяжеловесов лиги, в то время как сам Иван Штырков сейчас занимает шестую строчку рейтинга.

- Несмотря на то, что это Москва, это будет местное дерби, когда один представитель екатеринбургского клуба будет драться с представителем другого клуба из этого города, - заявил президент лиги АСА Алексей Яценко.

На счету Ивана Штыркова 18 побед в 21 поединке. Ближайший бой станет для него третьим в в лиге АСА. Ранее он проиграл Магомеду Исмаилову, а позже одержал победу над Муратом Гуговым.