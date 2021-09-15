Аферистка похитила у уральской пенсионерки 550 тысяч рублей под видом денежной реформы

Пенсионерка сама сообщила аферистке, что в квартире лежат 550 тысяч рублей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге мошенница украла у 73-летней пенсионерки 550 тысяч рублей и 400 долларов. Аферистка сделала это под предлогом денежной реформы, которая якобы проводится перед выборами, сообщает городское УМВД.
Заявление в полицию поступило 13 сентября. Неизвестная пришла домой к пенсионерке и рассказала ей ложную информацию о том, что перед выборами в России будет проводиться денежная реформа. Также она соврала, что в рамках этого пенсию повысят на две тысячи рублей.
- Незнакомка также сказала, что планируется замена денежных средств на банкноты нового образца, в связи с чем необходимо письменное согласие пенсионерки на обмен, - говорится в сообщении УМВД Екатеринбурга.
Мошенница спросила у пожилой женщины, есть ли у нее дома деньги. Пенсионерка сама сообщила аферистке, что в квартире лежат 550 тысяч рублей. Злоумышленница попросила хозяйку принести одну из купюр, чтобы переписать ее данные. Пенсионерка достала из серванта коробку со сбережениями и протянула пятитысячную купюру. Аферистка записала цифры с банкноты, и женщина убрала деньги обратно.
Преступница еще какое-то время сидела и заполняла какие-то бумаги. Затем она заявила, что ей нужно выйти, чтобы поставить печать. Пенсионерка проводила гостью. Когда пожилая женщина вернулась в комнату, коробка с ее сбережениями стояла на столе и была пустой.
Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 158 УК Российской Федерации (кража в крупном размере).
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