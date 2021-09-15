СвЖД внедряет программных роботов для выполнения рутинных технологических операций

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Это позволяет повысить скорость и качество обработки информации (сократить время выполнения бизнес-процессов и цикл обработки, исключить ошибки) и рациональнее использовать ресурсы.

В первую очередь использование программных роботов востребовано при выполнении однотипных, повторяющихся по одинаковому сценарию операций – таких, как формирование оперативных, статистических справок и отчетов, работа с базами данных.

Например, раньше для формирования в ручном режиме справочной информации о соблюдении технологии электронного маршрута машиниста сотрудник в среднем ежедневно тратил 60 минут рабочего времени, а сейчас робот готовит необходимые материалы в течение 3 минут и автоматически отправляет их по электронной почте на нужные адреса. Также программный робот может автоматически формировать отчеты о выполнении графика движения грузовых поездов и т.п.

Автоматизированные модули умеют открывать и закрывать приложения, совершать автоматический переход между ними, создавать и перемещать файлы и папки, переходить по ссылкам и эмулировать нажатие клавиш, заполнять и копировать формы, загружать данные из внешних источников в программный интерфейс и напрямую в базу данных.

В настоящее время на СвЖД в эксплуатации находится 39 программных роботов, из них 9 внедрены в текущем году. По заявкам подразделений холдинга ведется разработка еще 8 автоматизированных модулей.

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Стратегия цифровой трансформации ОАО «РЖД» в августе текущего года актуализирована в соответствие с директивами Правительства России и одобрена на заседании правления компании. В ближайшее время обновленный вариант документа будет вынесен на рассмотрение совета директоров ОАО «РЖД».

Основная цель цифровой трансформации ОАО «РЖД» – преобразование деятельности компании за счет выстраивания на основе цифровых технологий эффективных внутренних процессов и создания цифровых продуктов для существующих и новых рыночных сегментов. Она достигается за счет внедрения новых технологий, изменения культуры, бизнес-процессов и технологической базы в ответ на внешние вызовы, в том числе отраслевые.

В прошлом году в Главном вычислительном центре (филиале ОАО «РЖД») были роботизированы 983 рутинные, то есть простые, но трудоемкие операции.