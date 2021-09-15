В Свердловской области спасатели выпустили предупреждение из-за ливней

Синоптики обещают свердловчанам сильный ливень Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спасатели Свердловской области предупредили жителей региона о надвигающихся сильных дождях. Осадки, по прогнозам синоптиков, прогнозируются в четверг, 16 сентября. В МЧС призвали свердловчан соблюдать меры безопасности.

- В связи с прогнозом неблагоприятных погодных явлений рекомендуется воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, от выездов на охоту, рыбалку и занятием экстремальными видами отдыха на период действия предупреждения, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Если ливень застал на улице, спасатели рекомендуют не спускаться в подземные переходы и постараться укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления. Если же сильный дождь пошел, когда вы оказались за рулем, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки.

- Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень, - напомнили в МЧС.

О происшествиях сообщайте по телефонам «101» или «112».