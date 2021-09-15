Премию губернатора Свердловской области получил 21 школьник из Нижнего Тагила

Премии получили школьники Нижнего Тагила Фото: Алексей БУЛАТОВ

Премию губернатора Свердловской области получил 21 школьник Нижнего Тагила. Торжественное вручение провели во Дворце молодежи 13 сентября.

Награда досталась отличникам из школ № 4, 20, 75/42 и 81, а также ученикам лицея №39, гимназии №18 и политехнической гимназии. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

На мероприятие приехал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и директор фонда «Золотое сечение» Инна Денюш.

По словам Павла Крекова, с 2022 года правительство региона будет вручать педагогам награду «Олимпиадный успех», которая достанется педагогам, подготовившим победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников.