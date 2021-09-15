В Новоберезовском жители дома подозревают соседа в убийстве собаки

Пес жил в подъезде, где его невзлюбил местный житель. Фото: предоставлено жителями дома

В Новоберезовском жители подозревают своего соседа в жестоком обращении с животным. Собака по кличке Эрна жила в подъезде. 9 сентября местная жительница вышла поискать собаку, а потом и обратилась в группу поиска и в местные интернет-сообщества.

Жители подъезда заподозрили соседа в исчезновении Эрны.

- Этот сосед выкинул ее миску с едой и подстилку. Подозреваем, что он пинал ее. Дети даже визг собаки в подъезде слышали, - рассказала соседка Ирина.

Ранее соседи пытались забрать животное в свои квартиры. Но собака не хотела менять привычное место обитания.

- Её несколько раз пыталась завести к себе соседка со второго этажа, Эрна упиралась и рычала на нее. Я думала забрать к себе, но у меня собака и кошка, Эрнуша тоже на них скалилась, - вспоминала Ирина.

По словам Ирины, животное мешало соседу. 14 сентября в лесу неподалеку от дома соседка нашла тело собаки. Женщина обратилась в полицию.

- Участковый был на месте преступления, потом мы пошли в отделение полиции, я написала заявление и объяснение, - рассказала Ирина.

В полиции прокомментировали инцидент с убийством собаки.

- Вчера в 19:40 поступило сообщение по данному факту. На место происшествия выезжали участковые и проводили осмотр. Опросили человека, на которого указали соседи. В настоящее время причастность его не доказана. Началась работа по установлению свидетелей происшествия. Материал находится в службе участковых. По результату будет принято решение, – рассказали в пресс-службе «МО МВД Березовский».

Убитому животному на вид было около 13 лет.