На трассе Екатеринбург-Серов автомобиль с семьей улетел в кювет

Водитель съехал с проезжей части, так как не справился с управлением при обгоне Фото: УГИБДД по Свердловской области

В районе 204 километра трассы «Екатеринбург - Серов» рано утром, 14 сентября, Hyundai Tucson, в котором ехала семья из Лысьвы, улетел в кювет. По данным ГИБДД, 38-летний водитель машины съехал с проезжей части, так как не справился с управлением при обгоне. В аварии пострадала 36-летняя женщина и ее 16-летний сын - пассажиры иномарки.

- В результате данного происшествия два пассажира автомобиля Hyundai Tucson бригадой скорой медицинской помощи с травмами различной степени тяжести доставлены в приемный покой ЦГБ Красноуральска, водитель в данном происшествии не пострадал, - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Женщина в момент аварии находилась на переднем пассажирском сиденье, подросток - на заднем сиденье слева. Все были пристегнуты ремнями безопасности. Водителя проверили на алкоголь - он был трезв.

- При выборе скорости необходимо учитывать дорожные и метеорологические условия, быть предельно внимательными, не совершать опасных маневров, особенно если в машине находится дети и всегда использовать пассивные средства безопасности, - напомнили в ГИБДД.

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