В Нижнем Тагиле в столкновении двух иномарок пострадал 10-летний ребенок

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле в столкновении двух иномарок пострадали два человека, в том числе и 10-летний ребенок. Авария произошла на улице Энтузиастов, прибывшие на место автоинспекторы установили, что водитель Daewoo Winstorm не уступил дорогу Peugeot, который ехал по главной дороге.

10-летнего пассажира французской иномарки госпитализировали с предварительным диагнозом: сотрясение головного мозга, рваная рана лба. 36-летнюю женщину из того же автомобиля увезли в больницу с сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки.

- Водитель Daewoo имеет стаж управления автомобилем 15 лет, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекался 18 раз. Водитель освидетельствован на состояние опьянения, трезв, - сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Окончательную причину ДТП установят во время расследования.