В Екатеринбурге резко выросла заболеваемость ОРВИ

Только за последнюю неделю в городе зарегистрировали 17760 новых случаев инфекции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге резко вырос уровень заболеваемость ОРВИ. Только за последнюю неделю в городе зарегистрировали 17760 новых случаев инфекции, это в полтора раза больше, чем за прошлые семь дней. Также это на 12% больше, если сравнивать показатели прошлого года за аналогичный период.

- Необходимо вакцинироваться как можно раньше. Но есть условие – если поставлена прививка от COVID-19, то должно пройти не менее месяца, прежде чем можно будет поставить прививку от сезонного гриппа, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Кроме того, на заседании городского оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции рассказали о том, что первым компонентом привиты более 416 тысяч человек. Кроме того, на сегодняшний день для вакцинации получено более 520 тысяч доз вакцины, в том числе 73.5 тысяч доз Спутник Лайт.