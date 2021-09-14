В Екатеринбурге горожане выбрали арт-объект, который украсит ЖК «Парк столиц»

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге горожане выбрали арт-объект, который украсит территорию рядом с жилым комплексом «Парк столиц» на на пересечении улиц Московской – Щорса. Всего в конкурсе приняли участие 11 претендентов, которые представили свои эскизы, члены жюри отобрали четыре варианта и отправили их на народное голосование.

- По итогам голосования мнения жюри и жителей мегаполиса совпали. Выиграл проект светового фонтана, который разрабатывал Алексей Сабирулов, вдохновленный свердловский конструктивизмом, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В своей работе автор постарался отобразить название ЖК, поэтому использовал в проекте башни разной высоты и диаметра, которые соответствуют зданиям комплекса. Строения будут выполнены из неоновых или светодиодных колец. Презентация проекта состоится на международном форуме 100+ TechnoBuild.