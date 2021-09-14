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Общество14 сентября 2021 15:49

В Нижнем Тагиле автомобиль провалился в яму прямо на проезжей части

В аварию попала отечественная Lada Vesta
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: паблик Вконтакте "Тагил без ям"

Фото: паблик Вконтакте "Тагил без ям"

В Нижнем Тагиле на улице Индустриальной отечественная легковушка Lada Vesta провалилась в яму, образовавшуюся прямо на проезжей части. Кроме того, небольшие повреждения получила иномарка Skoda Rapid. Последствия аварии попали на записи видеорегистратора. Об этом пишет паблик Вконтакте «Тагил без ям».

- При прокладке ливневой канализации мы наткнулись на трубу, которой нигде нет на картах, никто ни мог ответить по ней, и мы просто прошли мимо этой трубы,а после дождя, видимо, в эту трубу смыло щебень, - отметили в ООО «Уралстроймонтаж».

Напомним, накануне в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга, рядом с улицами Июньской и Советской случилась авария с участием строительной техники. У подрядной организации, которая проводит работы по модернизации коммунальных сетей, один из экскаваторов вдруг съехал в вырытую яму.

В Нижнем Тагиле автомобиль провалился в яму прямо на проезжей части
Видео: паблик ВК Тагил без ям - Общественное движение