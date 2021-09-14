В Екатеринбурге откроется выставка с уникальным письмом Иосифа Сталина

Все документы, представленные на выставке, старинные и хранятся в особых условиях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 16 сентября, в Екатеринбурге откроется выставка архивных документов, которые были написаны с 1917 по 1941 годы. Все они рассказывают о том, как после Октябрьской революции в СССР власти стали бороться с Церковью. Например, на выставке покажут письмо от Иосифа Сталина, которое он написал в Екатеринбург в 1922 году. В нем он, тогда еще секретарь ЦК РКП, указывал местным властям на плохую работу по изъятию церковных ценностей.

- Очень интересный экспонат – два фрагмента кинохроники, - рассказали «КП-Екатеринбург» в Государственном архиве административных органов Свердловской области. - На первом показан Екатерининский собор, который стоял там, где сейчас площадь Труда. На кадрах показано, как с него снимали колокола. И потом начинается разбор собора. Вторая хроника посвящена вскрытию ковчега с мощами Семена Верхотурского.

Выставка будет работать в Культурно-просветительском центре «Царский», что на улице Царская, 8 около Храма-на-Крови. Называется она «Церковь. Общество. Власть. 1917-1941 гг.». Начнет работу в 16.00.