На Урале завели уголовное дело на сотрудника колонии, разрешившего осужденному играть в приставку

Подозреваемый проявил лояльность к осужденному Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ивделе уголовное дело завели на 32-летнего бывшего сотрудника исправительной колонии № 62 ГУФСИН России по Свердловской области. Он подозревается в превышении должностных полномочий из-за того, что во время службы в 2020-2021 годах разрешил одному из осужденных пользоваться телефоном, смотреть телевизор и играть в приставку.

- Такая лояльность со стороны подозреваемого повлекла, как полагает следствие, существенные нарушения охраняемых законом интересов общества и государства, - рассказали в СК по Свердловской области.

Лояльность к осужденному у сотрудника колонии заметили сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции и Ивдельской прокуратуры.

- Противоправная деятельность подозреваемого была выявлена и пресечена в ходе реализации оперативной информации по результатам мероприятий, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Сейчас следователи занимаются сбором и закреплением доказательственной базы. Чтобы доказать вину подозреваемого.