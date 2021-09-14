Названы профессии с самыми маленькими и высокими зарплатами на Урале

Средняя зарплата на Урале составляет 46 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Меньше всего в Свердловской области получают госслужащие и ученые. Самые высокие зарплаты у представителей высшего менеджмента и тех, кто занимается добычей сырья, сообщает онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников HeadHunter.

- Наиболее высокая средняя предлагаемая зарплата ожидаемо оказалась в профессиональной сфере «Высший менеджмент» - в среднем это 59,2 тысячи рублей, - говорится в сообщении.

Работники, которые занимаются добычей сырья, в среднем получают 56,6 тысячи рублей. Сотрудники сферы «Строительство, недвижимость» - 53,8 тысячи рублей, «Автомобильный бизнес» - 53,4 тысячи рублей. А работникам сферы «Инсталляция и сервис» платят 51 тысячу рублей.

Самые маленькие зарплаты в Свердловской области у госслужащих – в среднем 37,6 тысячи рублей. Работники сфер «Наука, образование» и «Административный персонал» получают по 38,9 тысячи рублей.

Средняя зарплата на Урале составляет 46 тысяч рублей. В Екатеринбурге этот показатель равен 48,2 тысячи рублей. По России средняя зарплата – 49,3 тысячи рублей.

В рамках исследования HeadHunter проанализировал около 36 тысяч открытых вакансий в Свердловской области за август 2021 года.

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