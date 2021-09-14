«TikTok-дом» в салоне связи: Tele2 поможет клиентам стать блогерами

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Блогеры смогут создать контент в стилизованном пространстве с оборудованием для профессиональной видеосъемки, разместить его в ленту профиля с хештэгом #Tele2creatorsи выиграть призы.

Поддерживая тренды и продолжая действовать по другим правилам, Tele2 создает TikTok-зоны в салонах связи. Это уникальный на российском рынке опыт офлайн-интеграции соцсети в розничную сеть телеком-компании.Четыре студии заработали сразу в двух городах России – создавать оригинальные видео и фото, используя возможности оператора, теперь могут жители Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь встретятся блогеры из любой соцсети, включая TikTok, Instagram илиYouTube. Tele2 разработала две концепции оформления площадок: смелую неоновую зону «Киберпанк» и лаконичное пространство в стиле минимализм. Объединяют локации главные атрибуты профессиональной съемки – кольцевая светодиодная лампа со штативом-стабилизатором для смартфона или LED-лампы для создания яркого и красивого контента. Использование фотозон и аксессуаров абсолютно бесплатны.

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Съемка челленджей продолжает набирать популярность с развитием TikTok в России. Tele2 поддерживает творческие стремления клиентов и предлагает не только создавать интересный контент, но и получать за это призы. Каждый блогер, выложивший в ленту профиля фотографии или видеоролик из TikTok-студий с хэштегом #Tele2creators до 10 октября 2021 года,автоматически становится участником конкурса иможет выиграть один из пяти смартфонов XiaomiRedmi 9T. При этом пользователи свободны в выборе платформы – размещать контент можно в TikTok, Instagram,«ВКонтакте» или Facebook.На момент выбора победителей с 11 по 18 октября 2021 года аккаунты участников конкурса должны быть открытыми.Подробные правила акции размещены на сайте creative.tele2.ru.

При публикации контента клиенты тарифа «Мой онлайн+» не потратят интернет-трафик, у пользователей безлимитный доступ к соцсетям TikTok, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и другим соцсетям. Помимо этого, в салонах связи с TikTok-зонами новые клиенты оператора при подключении к тарифам«Мой онлайн», «Мой онлайн +» или«Везде онлайн» до 10 октября 2021 года получат гарантированный подарок – месяц подписки на «Яндекс.Плюс».

В розничной сетиTele2 строго выполняются все рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции. Кроме того, сотрудники салона проконтролируют количество посетителей в TikTok-зонах. В салонах связи также нанесены разграничительные линии, которые обеспечивают необходимую социальную дистанцию, и установлены антисептики.

Адреса салонов, где можно сделать оригинальное фото или записать свой TikTok-ролик:

Москва, ул. Тверская д. 25/9 (метро «Пушкинская»);

Москва, ул. Никольская, д. 10/2, (метро «Лубянка»);

Москва, ул. Новый Арбат, д. 17 (метро «Арбатская»);

Санкт-Петербург, Московский пр-т, д. 2/6.