В Кировграде спасли 15 кошек, которых хотели усыпить: теперь им нужен новый дом

Питомцам нужен новый дом. Фото: предоставлено Марией Мурашко

В Кировграде без попечения волонтер, помогающая животным, пытается пристроить 15 кошек, которые оказались заперты в квартире после смерти своей хозяйки.

Жители дома №51 по улице Свердлова в уральском городке забеспокоились о судьбе питомцев и обратились к зооволонтеру Марии Мурашко.

В таких условиях жили питомцы. Фото: предоставлено Марией Мурашко

- В родном городе я часто помогаю животным, в основном – бездомным. Об этой квартире с кошками я узнала от соседей умершей пенсионерки, - рассказала Мария «КП-Екатеринбург».

Ей удалось выяснить, что у хозяйки кошек есть родственники - дочь и внучка, проживающие в Новоуральске. Внучка регулярно приезжает кормить кошек, но забирать их к себе не собирается.

Все питомцы стерилизованы и здоровы. Фото: предоставлено Марией Мурашко

- Они забрали собачку, а кошек брать не стали, сказали, что у них своих шесть кошек. В итоге приняли решение усыпить бедолаг, - рассказывает волонтер.

Мария решила спасти кошек. В итоге 12 сентября вместе с хозяйкой квартиры и ветеринаром удалось выловить питомцев.

- Квартира вся захламлена, животных ловить очень тяжело. Сначала выловили 11 кошек, на следующий день – еще четыре. Все они очень напуганы, - говорит Мария Мурашко.

Питомцам подыскивают новых хозяев. Фото: предоставлено Марией Мурашко

Волонтер забрала к себе 13 кошек. Говорит, что по-другому поступить не могла. Их уже стерилизовали, и врач сказал, что никаких болезней у питомцев нет.

- К сожалению, у себя оставить их на постоянное место жительства я не могу. Если кто-то хочет взять к себе пушистого питомца – звоните: 8 922 128 02 13. Все животные чистые, здоровые и стерилизованные, - говорит Мария.