Роспотребнадзор проверит социально значимые объекты после отключения света в Екатеринбурге

Специалисты проверят условия хранения вакцины медицинскими организациями
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Роспотребнадзор организует внеплановую проверку социально значимых объектов после отключения света в Екатеринбурге. Об этом сообщает свердловское подразделение ведомства.
- Специалисты управления Роспотребнадзора внепланово проверят соблюдение условий хранения вакцины медорганизациями (холодовой цепи), - говорится в сообщении.
Также проверять будут температуру, при которой хранились продукты питания в детских учреждениях, магазинах и местах общественного питания.
Свет пропал 14 сентября в центре города, в Парковом районе, на Ботанике и в Верх-Исетском районе. В городе были обесточены светофоры, образовались пробки. Движение было затруднено на перекрестках улиц Малышева – 8 Марта, Ленина – Карла Либкнехта, Белинского – Щорса, Ленина – Восточная и других. В центре Екатеринбурга произошли минимум пять ДТП.
Света не было в офисах и жилых зданиях. Также на час встало движение трамваев и троллейбусов. В 12:13 удалось восстановить электроснабжение. Причиной отключения света в Екатеринбурге стала авария на кабельно-воздушной линии.
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