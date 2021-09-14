Роспотребнадзор проверит социально значимые объекты после отключения света в Екатеринбурге

Специалисты проверят условия хранения вакцины медицинскими организациями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор организует внеплановую проверку социально значимых объектов после отключения света в Екатеринбурге. Об этом сообщает свердловское подразделение ведомства.

- Специалисты управления Роспотребнадзора внепланово проверят соблюдение условий хранения вакцины медорганизациями (холодовой цепи), - говорится в сообщении.

Также проверять будут температуру, при которой хранились продукты питания в детских учреждениях, магазинах и местах общественного питания.

Свет пропал 14 сентября в центре города, в Парковом районе, на Ботанике и в Верх-Исетском районе. В городе были обесточены светофоры, образовались пробки. Движение было затруднено на перекрестках улиц Малышева – 8 Марта, Ленина – Карла Либкнехта, Белинского – Щорса, Ленина – Восточная и других. В центре Екатеринбурга произошли минимум пять ДТП.

Света не было в офисах и жилых зданиях. Также на час встало движение трамваев и троллейбусов. В 12:13 удалось восстановить электроснабжение. Причиной отключения света в Екатеринбурге стала авария на кабельно-воздушной линии.

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