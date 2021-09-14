Екатеринбург встал в пробки после отключения электричества

Из-за отключения света Екатеринбург застыл в пробках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 14 сентября, в первой половине дня несколько районов Екатеринбурга, включая центр города, остались без электроэнергии. Из-за этого в городе перестали работать светофоры, свет отключился в зданиях и жилых домах. Также около часа не курсировали трамваи и троллейбусы.

- У нас нет света дома, его нет и в соседних домах, говорят, что полрайона без электричества, - рассказывает жительница Юго-Западного микрорайона Александра. Нет электроэнергии в центре города, в Парковом районе, на Ботанике, в Верх-Исетском районе.

Серьезное затруднение движения наблюдается на ключевых перекрестках Екатеринбурга: Малышева – 8 Марта, Ленина – Карла Либкнехта, Белинского – Щорса, Ленина – Восточная и других.

- Троллейбусы и трамваи стоят длинной вереницей, также огромные пробки из автомобилей, - передает из центра Екатеринбурга корреспондент «КП».

В 12: 10 «КП-Екатеринбург» в Екатеринбургской электросетевой компании заявили, что сейчас движение троллейбусов и трамваев восстановлено. Причиной стала авария на сетях ЕЭСК.

- Было зафиксировано технологическое нарушение на кабельно-воздушной линии 110 киловольт и в результате этого было нарушено электроснабжение, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе компании.

Напомним, что авария произошла в 11:14. - На место аварии незамедлительно выехали оперативные бригады филиала компании «Россети Урал» - «Свердловэнерго» и «Россети Урал»-«Екатеринбург».В 11:42 энергетики восстановили электроснабжение юго-западного района по резервным схемам. В 12:13 специалисты «Россети Урал» полностью запитали обесточенные из-за инцидента районы города. Причины инцидента пока выясняются. Специалисты «Россети Урал» не исключают внешнее воздействие, - рассказали «КП» в пресс-службе компании.

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