Жители центра Екатеринбурга и Юго-Западного района остались без света

«Россети Урал» пообещали восстановить электроснабжение в течение часа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Часть центра Екатеринбурга и Юго-Западного района остались без света. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в «Россети Урал».

- Сейчас наши технические специалисты едут на место, чтобы выяснить причины инцидента. Мы не исключаем внешнее воздействие на энергообъект, но это пока предварительно, - заявили там.

«Россети Урал» пообещали восстановить электроснабжение в течение часа. Сейчас специалисты занимаются подключением резервных схем снабжения.

Согласно сервису «Яндекс.Карты», в центре произошли, как минимум, пять ДТП. По улице Белинского от Куйбышева до Малышева в сторону центра образовалась пробка.

В центре произошли, как минимум, пять ДТП. Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

На перекрестке улиц Малышева и Восточной не работает светофор. Также пробка образовалась на улице Восточной от улицы Первомайской до Малышева в сторону Куйбышева и от улицы Куйбышева до Малышева в сторону Первомайской.

17 марта 2021 года в Екатеринбурге без света остался целый микрорайон. Во всем Химмаше не было электричества. Читатели тогда рассказали, что в районе загорелась трансформаторная будка. Света не было с 19:40 до 20:40.

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