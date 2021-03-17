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Происшествия17 марта 2021 18:24

В Екатеринбурге целый микрорайон остался без света

По информации очевидцев причиной могла стать авария в трансформаторной будке
Авторы (2):
Алина СУРИНААлина СУРИНА
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)

Сейчас ситуация находится на контроле «Россетей»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

17 марта в Екатеринбурге микрорайон Химмаш полностью остался без электричества. Свет погас примерно в 19:40. По информации очевидцев на улице полная тьма. Не работают магазины, аптеки, люди, ехавшие в лифтах, оказались взаперти. Читатели «КП»-Екатеринбург рассказали, что в районе загорелась трансформаторная будка, это могло стать причиной.

- Аварийные бригады «Россети Урал» - «Екатеринбург» оперативно выехали на предполагаемый участок повреждения сети для работ по выяснению и устранению причины отключения. Подробности инцидента компания сообщит после прибытия персонала на место, - сообщают в пресс-службе Россети-Урал.

Сейчас ситуация находится на контроле «Россетей». Когда конкретно в домах появится свет, пока неизвестно. Администрация Екатеринбурга сообщает, что энергетики до 22 часов планируют восстановить подачу электричества в микрорайон. К 20:40 электроснабжение микрорайона Химмаш восстановлено полностью.

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