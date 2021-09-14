В Екатеринбурга восстановили электричество после массового отключения

Из-за отключения перестали работать светофоры на нескольких перекрестках, и водители встали в огромные пробки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Энергетики восстановили электроснабжение в центре и юго-западном микрорайоне Екатеринбурга. Об этом рассказали в «Россети-Урал».

- В 11:42 энергетики восстановили электроснабжение юго-западного района по резервным схемам. В 12:13 специалисты «Россети Урал» полностью запитали обесточенные из-за инцидента районы города, - рассказали в пресс-службе компании.

Напомним, по данным «Россети-Урал» электричество пропало из-за технологического нарушения на кабельно-воздушной линии 110 кВ «Петрищевская-Ясная» в 11:14. Свет отключился не только в офисах и жилых домах. Из-за отключения перестали работать светофоры на нескольких перекрестках, и водители встали в огромные пробки. По данным «Яндекс.Карт», пока не было электричества произошло как минимум пять ДТП.

Причины инцидента с массовым отключением электричества пока выясняются. Специалисты «Россети Урал» не исключают внешнее воздействие.

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