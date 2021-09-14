В Екатеринбурга восстановили электричество после массового отключения

Из-за отключения перестали работать светофоры на нескольких перекрестках, и водители встали в огромные пробки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Энергетики восстановили электроснабжение в центре и юго-западном микрорайоне Екатеринбурга. Об этом рассказали в «Россети-Урал».
- В 11:42 энергетики восстановили электроснабжение юго-западного района по резервным схемам. В 12:13 специалисты «Россети Урал» полностью запитали обесточенные из-за инцидента районы города, - рассказали в пресс-службе компании.
Напомним, по данным «Россети-Урал» электричество пропало из-за технологического нарушения на кабельно-воздушной линии 110 кВ «Петрищевская-Ясная» в 11:14. Свет отключился не только в офисах и жилых домах. Из-за отключения перестали работать светофоры на нескольких перекрестках, и водители встали в огромные пробки. По данным «Яндекс.Карт», пока не было электричества произошло как минимум пять ДТП.
Причины инцидента с массовым отключением электричества пока выясняются. Специалисты «Россети Урал» не исключают внешнее воздействие.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка