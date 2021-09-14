Названа причина отключения света в центре Екатеринбурга

В том числе, света не было в жилых домах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Причиной отключения света в центре Екатеринбурга и в микрорайоне Юго-Западный стала авария на кабельно-воздушной линии. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в Екатеринбургской электросетевой компании.

- Было зафиксировано технологическое нарушение на кабельно-воздушной линии 110 киловольт и в результате этого было нарушено электроснабжение, - заявили там.

«Россети Урал» уточняют, что был поврежден кабель на воздушной линии «Петрищевская-Ясная, II цепь» в юго-западном лесопарке. Это произошло из-за незаконной вырубки леса в охранной зоне ЛЭП. Электроснабжение удалось восстановить за час.

14 сентября без электричества остались часть центра города и часть микрорайона Юго-Западный. В том числе, света не было в жилых домах. «Россети Урал» не исключали, что причиной аварии могло стать внешнее воздействие на энергообъект.

Из-за обесточивания перестали работать светофоры. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», в городе образовались большие пробки. В центре Екатеринбурга произошли минимум пять ДТП.

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