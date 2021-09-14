Мобильные комплексы «РЖД-Медицины» провели более 4 тыс. обследований пациентов в границах СвЖД

"Медкар" на Пермском форуме. Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Впервые он был представлен на Пермском инженерно-промышленном форуме в апреле текущего года. Услугами комплекса уже воспользовались несколько десятков предприятий Свердловской области и Прикамья (Перми, Соликамского, Кунгурского, Добрянского и Верещагинского районов). В общей сложности было проведено более 4 тыс. обследований пациентов. С 15 сентября «медкары» вновь будут работать в Пермском крае: их ждут в Кунгуре и Верещагино.

Мобильный медицинский комплекс состоит из двух блоков на базе автомобильных шасси. Консультативно-диагностический блок представлен шестнадцатиметровым полуприцепом с восьмью кабинетами специалистов. Рентгенологический кабинет с флюорографом и маммографом располагается в отдельном блоке на базе автомобиля КАМАЗ. Все помещения оснащены необходимым современным оборудованием.

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

В мобильной клинике можно получить консультацию узких специалистов: офтальмолога, невролога, акушера-гинеколога, профпатолога, сдать анализы, сделать УЗИ, маммографию, флюорографию, кардиограмму и другие функциональные исследования. Комплекс имеет пропускную способность около 60 человек в день и может быть установлен на объекте/территории на любое по продолжительности время. Прием ведут сотрудники частных учреждений здравоохранения «РЖД-Медицина».

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Напомним, проект реализуется на базе сети здравоохранения «РЖД-Медицина» в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Укомплектованные специалистами автомобили-фургоны перемещаются по территориям, что позволяет сделать медицинские услуги первичного звена более доступными для жителей отдаленных и малонаселенных районов; проводить периодические медицинские осмотры без привязки к стационарно расположенным медучреждениям.

РЖД – единственный в России холдинг, сохранивший производственную медицину как научно организованную структуру. В компании действует единая система охраны здоровья, включающая современную диагностику, лечение, диспансеризацию и реабилитацию. Учреждения «РЖД-Медицина» имеются в каждом регионе Свердловской магистрали.